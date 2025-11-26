پخش زنده
خیبر خرمآباد حریف سپاهان در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ قرعهکشی مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی فوتبال برگزار شد و بر همین اساس خیبر خرمآباد حریف سپاهان در این مرحله از جام حذفی شد؛ این دیدار در ورزشگاه نقشجهان و به میزبانی سپاهان برگزار خواهد شد؛ زمان این بازی اعلام خواهد شد.
سپاهانیها در مرحله یک شانزدهم نهایی در خانه مس کرمان به برتری یک بر صفر دستیافته بودند و تیم خیبر خرمآباد نیز با حساب ۲ بر یک تیم آکادمی کیا را شکست داد و راهی این مرحله شد.