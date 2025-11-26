به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، از نیمه کاره رها شدن ساخت مدرسه روستای سولیجه تا اوضاع نامناسب جاده دانشگاه آزاد اسلامی همدان در بسته خبری تلنگر این هفته بررسی شده است.

همچنین در بسته خبری این هفته تلنگر، شهروندان از رد غلیظ دود نیروگاه مفتح هم تصاویری ارسال کردند.

شماره ۰۹۱۸۰۸۴۵۰۰۳ آماده دریافت تصاویر، پیام‌ها و موضوعات ارسالی هم استانی‌ها، برای پخش از صداوسیمای استان همدان و بسته خبری تلنگر است.