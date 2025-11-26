وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: مجموع تلفات تجاوز رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ علیه غزه به ۶۹،۷۸۵ شهید و ۱۷۰،۹۶۵ مجروح رسیده است.

شمار شهدای غزه به ۶۹ هزار و ۷۸۵ نفر رسید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی فلسطین الیوم؛ وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته پیکر‌های ۱۰ شهید به بیمارستان‌ها منتقل شد.

از زمان آتش بس در ۱۱ اکتبر تاکنون در حملات ارتش اشغالگر، ۳۴۷ شهید و ۸۸۹ مجروح شدند و ۵۹۶ جسد کشف شد. مجموع تلفات تجاوز رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ علیه غزه، به ۶۹,۷۸۵ شهید و ۱۷۰,۹۶۵ مجروح رسیده است.