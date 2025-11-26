به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دو انبار نهاده‌های دامی متخلف در اراک پلمب شد.

کارشناس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی گفت: در پی بازرسی و کار اطلاعاتی که از سوی پلیس امنیت اقتصادی صورت گرفت، مشخص شد که برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید خوراک دام و طیور با در اختیار داشتن رمز عبور و کاربری دامداران اقدام به خرید سهمیه نهاده‌های دامی آنها از طریق سامانه بازارگاه جهاد کشاورزی به قیمت دولتی می‌کنند و آن را با دو - سه برابر قیمت در بازار آزاد می‌فروختند و این در حالی است دامداران نهاده‌ را از بازار آزاد تامین می‌کردند.

علی بادکوبه افزود: کشاورزان و دامداران نیز متاسفانه با ناآگاهی، رمز عبور و نام کاربری خود را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دهند و آنها نیز اقدام به خرید سهمیه نهاده‌های دامی دامداران می‌کنند که این موجب نارضایتی دامداران و تهیه نهاده‌ای دامی با قیمت آزاد در بازار شده است.

او گفت: نظارت‌ها همچنان ادامه دارد و افرادی که بخواهند موجب خلل در تولید و عرضه نهاده‌های دامی و به موجب افزایش قیمت در گوشت و لبنیات شوند، برخورد می‌شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان هم بابیان اینکه خرید نهاده‌های دامی با نرخ مصوب تنها از طریق سامانه بازارگاه جهادکشاورزی امکانپذیر است، گفت: نهاده‌های دامی توسط این شرکت‌ها خریداری می‌شد و دست دامداران می‌رسید و این افزایش نهاده‌ها موجب افزایش قیمت گوشت قرمز و سفید و دام زنده شده بود.

سعید نور الهی با بیان اینکه برخی از این افراد نه دامدار واقعی و نه تولید کننده هستند، عدم نظارت متولیان امر از جمله جهادکشاورزی را دلیل این سودجویی دانست و افزود: با ورود و همکاری پلیس امنیتی اقتصادی این شرکت‌ها پلمب و پرونده آنها در حال رسیدگی است.