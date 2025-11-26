در چهاردهمین سفر شهرستانی مجموعه امنیتی انتظامی استانداری به خوانسار مسائل امنیتی و انتظامی بررسی شد.

بهترین راه تقابل با دشمن، خدمت به مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان در سفر به شهرستان خوانسار گفت: هدف سفر ارزیابی دقیق از وضعیت شهرستان‌ها بر پایه نگاه کارشناسانی است که نسبت به مسائل آگاهی کامل دارند.

اکبرصالحی افزود: بسیاری از چالش‌هایی که امروز طرح می‌شوند، در صورت شناسایی و پیگیری در روز‌های نخست شکل گیری به بحران تبدیل نمی‌شوند.

وی ادامه داد: در این شرایط که دشمنان چشم طمع به کشور دارند، بهترین راه مقابله با دشمن، خدمت بی منت و سریع به مردم است.

صالحی گفت: خوشبختانه آمار جرائم شهرستان خوانسار، در پایین‌ترین سطح نسبت به دیگر شهرستان‌های استان است و این از تدین مردم، فرهنگ و حضور علما و تلاش مسئولان انتظامی و امنیتی حکایت دارد.