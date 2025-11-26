«شهروند خاص»، «پرتسا و کِی لو»، «فرمانده»، «زندگی را زندگی باید کرد»، «آموزش بزرگسالان»، «دره ربوده شده»، «گروه فک‌های تکاور» و «زهر آلود» فیلم‌های جدیدی هستند که این هفته از قاب شبکه‌های سیما تماشایی می‌شوند.

روز‌های پایانی هفته و فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «شهروند خاص»، «کوچک جنگلی»، «نوروز»، «پرتسا و کِی لو»، «کشتی آنجلیکا»، «به قدر کافی»، «فرمانده»، «دزدان ماه»، «پیراهن ورزشی»، «آجرچین»، «تویی که نمی‌شناختمت»، «زندگی را زندگی باید کرد»، «دانه‌های فلفل و راز اعماق دریا»، «نورم خرس شمالی؛ تعطیلات خانوادگی»، «آموزش بزرگسالان»، «ریو لوبو»، «بلوگا»، «عسل»، «لایه‌های پنهان»، «ناشناخته»، «پی ۲۲»، «بازی مرگ ۱»، «دره ربوده شده»، «صد هزار دلار»، «شک معقول»، «بازی مرگ ۲»، «باشگاه سری»، «آجرچین»، «جوجه تیغی ها»، «گروه فک‌های تکاور»، «قلب خورشید»، «انجمن بشقاب پرنده ها»، «زهر آلود»، «گودزیلا: پادشاه هیولاها» و «جاسوسان نامحسوس»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۶ و ۷ آذر ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی جدید «شهروند خاص» به کارگردانی «یونگ جو پارک»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «کوچک جنگلی» به کارگردانی «بهروز افخمی»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

علیرضا مجلل، مهدی هاشمی، عباس امیری مقدم، فتحعلی اویسی، جهانگیر الماسی، داوود رشیدی، حسین محجوب، عباس امیری مقدم و هوشنگ توکلی در فیلم سینمایی «کوچک جنگلی» هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «نوروز» به کارگردانی «سیدرحیم حسینی»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۰۸:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

جهانبخش سلطانی، مظاهر نصرالهی، جمشید اسماعیل خانی و سید ناصر امامی در فیلم سینمایی «نوروز» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «پرتسا و کِی لو» به کارگردانی «تاوی وارتا»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «کشتی آنجلیکا» به کارگردانی «محمد بزرگ نیا»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داریوش ارجمند، زنده یاد عزت اله انتظامی، زنده یاد مهدی فتحی، مجید مظفری، زنده یاد آتیلا پسیانی، زنده یاد پرویز پورحسینی، جمشید جهانزاده و کتایون ریاحی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «به قدر کافی» به کارگردانی «فرانچسکو فالاساکی»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «فرمانده» به کارگردانی «جسی وی جانسون»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «دزدان ماه» به کارگردانی «کیم وای یون»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «پیراهن ورزشی» به کارگردانی «گاتام تینانوری»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

فیلم سینمایی «آجرچین» به کارگردانی «رنی هارلین»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «تویی که نمی‌شناختمت» به کارگردانی «ابراهیم سلطانی فر»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

محمد علیدوست، ماندانا باباخانی، مهسا کرامتی، حسن و حسین سالم، اصغر عابدی، علی جلیلی باله، نادر طالب زاده، حسن قرچه داغی، نسرین مقدم در این فیلم بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «زندگی را زندگی باید کرد» به کارگردانی «ریوچی هیروکی»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

شبکه تهران

فیلم سینمایی «دانه‌های فلفل و راز اعماق دریا» به کارگردانی «کریستیان تیده»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «نورم خرس شمالی؛ تعطیلات خانوادگی» به کارگردانی «آنتونی بل»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «آموزش بزرگسالان» به کارگردانی «میگل آنجل ویواس»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «ریو لوبو» به کارگردانی «هاوارد هاکس»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی «بلوگا» به کارگردانی «مهدی جعفری»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

پژمان بازغی، مجید پتکی، نسرین بابایی و میلاد حسین پور بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «عسل» به کارگردانی «سمی کاپلا اوگلو»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «لایه‌های پنهان» به کارگردانی «رابرت زمکیس»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «ناشناخته» به کارگردانی «جیمز کولت سرا»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی «پی ۲۲» به کارگردانی «حسین قاسمی جامی»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

امین حیایی، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، الهه حصاری و هادی ساعی در فیلم تلویزیونی «پی ۲۲» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بازی مرگ ۱» به کارگردانی «رابرت کلوز»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «دره ربوده شده» به کارگردانی «جسی ادواردز»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «صد هزار دلار» به کارگردانی «آنری ورنوی»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «پی ۲۲» به کارگردانی «حسین قاسمی جامی»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «بازی مرگ ۱» به کارگردانی «رابرت کلوز»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «دره ربوده شده» به کارگردانی «جسی ادواردز»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «شک معقول» به کارگردانی «پیتر هاویت»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «بازی مرگ ۲» به کارگردانی «سی یوئن نگ»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

شبکه افق

فیلم سینمایی «باشگاه سری» به کارگردانی «جمال شورجه»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

جمشید هاشم پور، جهانبخش سلطانی، فرهاد اصلانی، محمود پاک نیت، حبیب دهقان نسب و علیرضا جلالی در فیلم سینمایی «باشگاه سری» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «آجرچین» به کارگردانی «رنی هارلین»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «جوجه تیغی ها» به کارگردانی «جیانمینگ هانگ»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

انیمیشن سینمایی جدید «گروه فک‌های تکاور» به کارگردانی «گرگ کامرون و کین کروداس»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

شبکه امید

انیمیشن سینمایی «قلب خورشید» به کارگردانی «احمد علمدار»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «انجمن بشقاب پرنده ها» به کارگردانی «ویکتور دانل»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی جدید «زهر آلود» به کارگردانی «دزیره نوسبوش»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

شبکه فراتر (۴ k)

فیلم سینمایی «گودزیلا: پادشاه هیولاها» به کارگردانی «مایکل داگرتی»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

انیمیشن سینمایی «جاسوسان نامحسوس» به کارگردانی «نیک برونو و تروی کوین»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.