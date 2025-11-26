پخش زنده
داوود عسکرپور کشتی گیر لارستانی نشان طلای کشتی آزاد دانشجویان کشور را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره ورزش و جوانان لارستان گفت: رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی دانشجویان دانشگاه آزاد کشور به میزبانی شهرستان قائمشهر استان مازندران برگزار شد و نماینده فارس با عملکردی درخشان بر سکوی نخست این رقابتها قرار گفت.
علیرضا امینازاده افزود: داوود عسکرپور در این دوره از مسابقات با غلبه بر کشتیگیران استانهای مرکزی، آذربایجان غربی و لرستان به دیدار نهایی راه یافت و در فینال با شکست حریف استان البرز عنوان قهرمانی را کسب کرد.
او اضافه کرد: نفرات برتر این رقابتها به مسابقات کشتی آزاد قهرمانی دانشجویان جهان در کشور چین اعزام میشوند.
رئیس اداره ورزش و جوانان لارستان در پایان بیان کرد: داوود عسکرپور دانشجوی رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان است که چندین عنوان کشوری و بینالمللی در کارنامه خود دارد .