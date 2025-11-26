به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ در پی افزایش چشمگیر تصادفات در شهرستان نور، شورای ترافیک این شهرستان با حضور رئیس پلیس راهور مازندران تشکیل شد و بر اجرای اقدامات فوری، کنترل تخلفات شبانه و همکاری شهرداری‌ها با پلیس تأکید شد.

سرهنگ بیگلری رئیس پلیس راهور مازندران در این جلسه با اشاره به افزایش حدود ۱۰۰ درصدی تصادفات در آبان و روز‌های ابتدایی آذر در شهرستان نور گفت: به دنبال وقوع چندین حادثه رانندگی، بازدید‌های میدانی از نقاط مختلف شهر‌های نور، ایزدشهر، چمستان و رویان انجام شد و مقرر است اقدامات اصلاحی شامل آشکارسازی معابر، ساماندهی گذرگاه‌های عابر پیاده، و کنترل سرعت در اسرع وقت اجرا شود.

وی افزود: پدیده دوردور شبانه و رانندگی با سرعت غیرمجاز در برخی خیابان‌های شهری از عوامل افزایش تصادفات است و بر اساس مصوبه جلسه، پلیس راهور و نیروی انتظامی در شب‌های آخر هفته و ساعات ۲۴ تا ۳ بامداد با این تخلفات برخورد قاطع خواهند کرد. شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی نیز موظف به همکاری در اجرای این طرح هستند.

رئیس پلیس راهور مازندران با اشاره به آمار هفت‌ماهه امسال اظهار داشت: بر اساس اعلام پزشکی قانونی، استان مازندران در هفت ماه نخست سال ۱۳ درصد کاهش فوتی‌ها و ۳ درصد کاهش مجروحان نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته که نتیجه هم‌افزایی دستگاه‌ها و اجرای طرح‌های ترافیکی است.

او با ابراز نگرانی از فوت ۴ عابر پیاده در شهرستان نور طی هفته‌های اخیر، از شهروندان خواست در ساعات شب از لباس روشن استفاده کنند و از زیرگذر و روگذر‌های تعریف‌شده بهره ببرند.

سرهنگ بیگلری همچنین با بیان اینکه ۳۲ درصد تصادفات استان مربوط به موتورسواران است، خاطرنشان کرد: «با استفاده از کلاه ایمنی می‌توان تا ۷۰ درصد از تلفات موتورسواران جلوگیری کرد.»

وی همچنین گفت: تخلفات شبانه خط قرمز پلیس است و خودرو‌های متخلف با دستور مقام قضایی توقیف و رانندگان به دوره‌های آموزشی و مراحل اداری معرفی خواهند شد.