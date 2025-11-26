به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: به دنبال وقوع دو فقره سرقت منزل در شهر اصفهان، شناسایی و دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

حسن علی‌اکبری افزود:در این راستا کارآگاهان پلیس با بررسی دقیق و اقدامات تخصصی، پس از شناسایی سه سارق، در یک عملیات ضربتی متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی ادامه داد: سارقان به سرقت منزل اقرار کردند و پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.