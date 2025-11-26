پخش زنده
سه سارق که از دو منزل در اصفهان ۴۰ میلیارد ریال سرقت کرده بودند، دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: به دنبال وقوع دو فقره سرقت منزل در شهر اصفهان، شناسایی و دستگیری سارقان بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
حسن علیاکبری افزود:در این راستا کارآگاهان پلیس با بررسی دقیق و اقدامات تخصصی، پس از شناسایی سه سارق، در یک عملیات ضربتی متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
وی ادامه داد: سارقان به سرقت منزل اقرار کردند و پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.