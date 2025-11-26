پخش زنده
امروز در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی (ره) آیین نمایش اقتدار ملی بسیج با حضور پرشور بسیجیان در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مصلی گرگان امروز چهرهای متفاوت به خود گرفت؛ جایی که بسیجیان از سراسر استان همچون رودهایی که به یک دریا میپیوندند، گرد هم آمدند و تصویری درخشان از وحدت و همدلی رقم زدند.
اجتماع بزرگ بسیج، با حضور اقشار گوناگون و نمایندگان شهرهای استان، صحنهای پرانرژی از آمادگی، بصیرت و همبستگی مردمی را به نمایش گذاشت.
گرگان در این روز، بر بام همبستگی ایستاد و حماسهای تازه در تقویم اجتماعی استان ثبت کرد.