به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مصلی گرگان امروز چهره‌ای متفاوت به خود گرفت؛ جایی که بسیجیان از سراسر استان همچون رود‌هایی که به یک دریا می‌پیوندند، گرد هم آمدند و تصویری درخشان از وحدت و همدلی رقم زدند.

اجتماع بزرگ بسیج، با حضور اقشار گوناگون و نمایندگان شهر‌های استان، صحنه‌ای پرانرژی از آمادگی، بصیرت و همبستگی مردمی را به نمایش گذاشت.

گرگان در این روز، بر بام همبستگی ایستاد و حماسه‌ای تازه در تقویم اجتماعی استان ثبت کرد.