وزیر امور خارجه مصر در سفر به لبنان بر ضرورت اجرای قطعنامه ۱۷۰۱، خروج رژیم صهیونیستی، حفظ حاکمیت این کشور و محدود شدن سلاح تحت چارچوب دولت و ارتش لبنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر پس از دیدار با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در منطقه عین التینه بیروت اعلام کرد: «بر ضرورت خروج رژیم اسرائیل از جنوب لبنان و اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ تأکید می‌کنیم.»

وی همچنین گفت: خصوصیات جامعه لبنان با تمام طوایف آن را محترم می‌شماریم و با شدیدترین عبارات، تمام تجاوزات و نقض‌هایی را که رژیم صهیونیستی نسبت به توافق آتش‌بس انجام می‌دهد محکوم می‌کنیم.

او افزود: ما برای دور نگه داشتن لبنان از هرگونه خطر تشدید تنش، تماس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برقرار می‌کنیم. ما اهمیت حفظ حاکمیت لبنان را یادآور می‌شویم و رژیم اسرائیل باید از پنج نقطه‌ای که در جنوب اشغال کرده است خارج شود.

وی گفت: باید توافق آتش‌بس در لبنان با تمامی بندهایش اجرا شود. ما بر روی ابتکاری که رئیس‌جمهور لبنان ارائه کرده است، حساب باز کرده‌ایم و برای لبنان و ملت برادر آن آرزوی خیر و ثبات داریم.

وزیر خارجه مصر در ادامه تأکید کرد: سلاح باید در لبنان تنها تحت چتر قانونی دولت و ارتش باشد و در این راستا از دیدگاه دولت لبنان برای اعمال حاکمیت خود حمایت می‌کنیم.

وزیر خارجه مصر صبح امروز (چهارشنبه) به منظور دیدار با مقامات لبنان وارد بیروت شد.

به گزارش رسانه‌های لبنان، هدف سفر وزیر خارجه مصر به بیروت، گفت‌و‌گو با مقامات لبنانی درباره آخرین تحولات سیاسی و امنیتی و تاکید بر حمایت مصر از حاکمیت و وحدت ملی لبنان عنوان شده است.