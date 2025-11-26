پخش زنده
دو شهروند خفری بر اثر خفگی با گاز منوکسید کربن جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سخنگوی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: دو مرد ۴۵ و ۶۰ ساله در روستای زرجان خفر به دلیل روشن کردن پیکنیک در داخل چادر، دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شدند و جان باختند.
محمد رحمانیان افزود: با سرد شدن هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، خطر مسمومیت با این گاز بیبو و بیرنگ به شدت بالا میرود.
او ادامه داد: شهروندان باید برای پیشگیری از چنین حوادثی، مسیر دودکشها را کنترل ، به رنگ شعله وسایل گازسوز توجه و از روشن کردن پیکنیک یا آتش در فضاهای بسته خودداری کنند.