پخش زنده
امروز: -
شبکه افق بخش ویژهای از برنامه تحلیلی «به افق فلسطین» را به زبان عبری روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این شبکه در تصمیمی تازه بخشی ویژه به زبان عبری را به برنامه «به افق فلسطین» اختصاص داده است.
این تصمیم با توجه به افزایش قابلتوجه میزان رصد و پیگیری این برنامه در سرزمینهای اشغالی اتخاذ شده است.
مخاطب اصلی این بخش ویژه عبری، شهرکنشینان هستند؛ همانطور که قسمت اول آن نیز به موضوع مسکن در سرزمینهای اشغالی پرداخته بود.
«به افق فلسطین» که به تهیهکنندگی سیدهاشم موسوی از اواخر مهرماه ۱۴۰۲ و همزمان با آغاز عملیات «طوفان الاقصی» روی آنتن رفته، تلاش دارد تحولات مربوط به فلسطین و محور مقاومت را با رویکردی تحلیلی و دقیق بررسی کند و پاسخگوی پرسشهای مخاطبان درباره ابعاد مختلف این رخدادها باشد.
این برنامه با حضور کارشناسان برجسته از جمله دکتر آقایان و با اجرای سیدحسین حسینی و سیدساسان رئیسیان، هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ به صورت زنده پخش میشود و به واکاوی زوایای سیاسی، نظامی و اجتماعی مقاومت مردم فلسطین میپردازد.