عملیات مروارید، عملیاتی که هدفش از بین بردن توان نظامی - دریایی و اقتصادی بعثی‌ها در سال‌های دفاع مقدس ۸ ساله بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سپیده دم ۷ آذر ۱۳۵۹ روزی که رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی در آب‌های خلیج فارس تجربه‌ای تلخ را برای نیرو‌های بعثی رقم زدند؛ عملیاتی که هدفش از بین بردن توان نظامی و اقتصادی بعثی‌ها در سال‌های دفاع مقدس ۸ ساله بود.

این حماسه بزرگ حاصل همکاری بی بدیل خلبانان غیور نیروی هوایی ارتش و نیروی دریایی ارتش بود و ضربه سنگینی را به نیروی‌های بعثی وارد کرد؛ در این عملیات رزمندگان ارتش بندر‌ام القصر عراق را بمباران کردند و دو سکوی نفتی مهم عراق به نام‌های (البکر و الامیه) را که از نظر اقتصادی برای عراق بسیار مهم بود را منهدم کردند.

همچنین از دیگر دستاور‌های رزمندگان نیروی دریایی ارتش در این عملیات انهدام ۱۲ فروند از شناور‌های نیروی دریایی عراق است؛ ۱۱ فروند هواپیمای نیروی هوایی عراق را سرنگون کردند.

۷ آذر تنها یک تاریخ در تقویم نیست، این روز، سالروز گرامیداشت افرادی است که شجاعانه در روز‌های دفاع مقدس ۸ ساله از تمام توان و ظرفیت خود در نیروی دریایی استفاده کردند و توان نظانی دشمن در دریا‌ها را از بین بردند.

همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند: عملیات شجاعانه نیروی دریایی علیه ارتش بعثی عراق در ۷ آذر سال ۵۹، تأثیری ماندگار بر جنگ گذاشت و آن شجاعت، ابتکار، برنامه‌ریزی و اقدام، تسلط دشمن را بر دریا به صفر رساند.

