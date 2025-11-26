پخش زنده
امروز: -
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به افزایش آتشسوزی در مراتع و جنگلهای کشور در روزهای اخیر؛ خواستار افزایش هوشیاری مردم و پرهیز از روشن کردن آتش در مناطق تحت حفاظت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سردار رستگار با اشاره به افزایش آتشسوزی در مراتع و جنگلهای کشور در روزهای اخیر گفت: طی سالهای گذشته با صدور هشدارهای مکرر و همکاری دستگاهها و فعالان محیط زیست، میزان آتشسوزیها کاهش یافته بود، اما متأسفانه در روزهای اخیر شاهد وقوع چندین مورد آتشسوزی بودهایم که تهدیدی جدی برای اکوسیستمها و حیاتوحش محسوب میشود.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد آتشسوزیها ناشی از عوامل انسانی است، افزود: کاهش بارندگی، خشک شدن پوشش گیاهی و وزش باد شدید، احتمال بروز و گسترش آتش را افزایش داده است. بیتوجهی به خاموش کردن کامل آتش پس از استفاده، از مهمترین دلایل وقوع این حوادث است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: رهاسازی زباله بهویژه مواد پلاستیکی و قطعات شیشهای در طبیعت بسیار خطرناک است؛ چرا که این مواد میتوانند زیر نور خورشید مانند ذرهبین عمل کرده و موجب شروع آتش شوند.
آقای رستگار با اشاره به نقش مهم مردم در پیشگیری از حوادث گفت: حفاظت از محیط زیست وظیفهای همگانی است. طبیعت بکر ایران، به ویژه مناطق تحت مدیریت سازمان، میراثی ارزشمند برای نسلهای آینده است که ممکن است با کوچکترین بیتوجهی از بین برود.
وی در پایان با قدردانی از مشارکت نیروهای مردمی و دستگاههای امدادی در مهار آتشسوزیهای اخیر، از شهروندان خواست در این ایام از روشن کردن آتش در مناطق چهارگانه تحت حفاظت بهطور کامل خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه دود یا حریق، خونسردی خود را حفظ کرده و به سرعت با شمارههای ۱۲۵، ۱۵۴۰ یا ۱۵۰۴ تماس گرفته و موقعیت دقیق محل را گزارش دهند.