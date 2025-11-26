پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چین را اولویت اصلی این وزارت برای جذب گردشگری عنوان کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ صالحی امیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشورمان که برای حضور در دومین مجمع عمومی اتحادیه میراثفرهنگی آسیا (ACHA) به شهر چونگچینگ چین سفر کرده است، در بدو ورود به این شهر با تاکید بر اهمیت توسعه همکاریهای فرهنگی و گردشگری با چین گفت: چین یکی از اولویتهای ما در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است. در هر سه حوزه همکاریهای مشترک داریم و باید این همکاریها را توسعه دهیم.
وی در تشریح چشمانداز همکاریهای دوجانبه میان ایران و چین گفت: با جاذبههای فرهنگی و تاریخی ایران، روابط گردشگری و میراثفرهنگی با چین به سطحی راهبردی ارتقا خواهد یافت.
سیدرضا صالحی امیری با اشاره به نقش راهبردی ایران در ائتلاف میراث فرهنگی کشورهای آسیایی افزود: ما از بنیانگذاران این ائتلاف هستیم و در اجلاس جاری که هم شورایعالی و هم مجمععمومی را همزمان برگزار میکند، حضور فعال خواهیم داشت و در جریان انتخابات آن مشارکت می کنیم.
وزیر میراث فرهنگی با بیان ظرفیتهای گسترده گردشگری ایران ادامه داد: چینیها اکنون سالانه ۱۶۰ میلیون گردشگر به خارج اعزام میکنند و برنامه دارند این رقم را تا سال ۲۰۳۰ به ۲۰۰ میلیون نفر برسانند. سهم ایران در این حوزه تاکنون زیاد نبوده و ما در تلاشیم تا جایگاه خود را تقویت کنیم.
صالحیامیری با اشاره به تنوع و جذابیتهای فرهنگی و تاریخی ایران اظهار داشت: با توجه به این ظرفیتها، ایران میتواند یکی از مقاصد اصلی گردشگری چینیها باشد.
وی درباره ظرفیتهای صنایعدستی ایران نیز گفت: در حالی که چین در حوزه صنایعدستی جایگاه مهمی در جهان دارد، ایران نیز از مجموع ۴۰۰ قلم دستهبندی جهانی، بیش از ۲۹۹ نوع را تولید میکند؛ بنابراین چین میتواند یکی از بازارهای هدف صادراتی صنایعدستی ایران باشد.
صالحیامیری در پایان خاطرنشان کرد: در حاشیه اجلاس با وزرای گردشگری و فرهنگ کشورهای مختلف دیدار و گفتوگو خواهیم داشت تا زمینه توسعه روابط دوجانبه فرهنگی و گردشگری بیش از پیش فراهم شود.