قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور در جریان سفر خود به آذربایجانشرقی، از پل تاریخی قیزیلکورپی (خانیان) در شهرستان عجبشیر بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی دارابی امروز در ادامه برنامههای بازدیدی خود از میراثفرهنگی جنوب استان آذربایجان شرقی به همراه نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی و معاون امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی از پل قیزیل کورپی قاجاری عجبشیر بازدید کرد.
در این بازدید، معاون میراثفرهنگی کشور ضمن بررسی ویژگیهای معماری و ساختاری پل، بر ضرورت صیانت دقیق و نگهداری مستمر از آثار تاریخی تأکید کرد و نقش چنین بناهایی را در هویتبخشی و تقویت جریان گردشگری منطقه مهم دانست.
پل قیزیلکورپی خانیان از یادگارهای دوره قاجار است که بر مسیر ارتباطی قدیم روستای خانیان در دهستان دیزجرود شرقی قرار دارد. این پل در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۷ با شماره ۲۲۸۵۱ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و بهعنوان یکی از سازههای شاخص تاریخی بخش قلعهچای شناخته میشود.