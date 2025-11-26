هندبال آلبورگ و نانت و فوتبال رئال مادرید و المپیاکوس به طور زنده از شبکه ورزش سیما روانه آنتن پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه ورزش در جریان بازی‌های هندبال لیگ قهرمانان اروپا، امشب از ساعت ۲۱:۱۵، رقابت بین دو تیم آلبورگ دانمارک و نانت فرانسه را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

در چارچوب رقابت‌های هندبال لیگ قهرمانان اروپا ۲۶_۲۰۲۵، شبکه ورزش چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۲۱:۱۵ دیدار دو تیم آلبورگ دانمارک و نانت فرانسه را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌کند.

مسابقات قهرمانی هندبال مردان اروپا یک رقابت رسمی میان تیم‌های ملی هندبال مردان بزرگسال در اروپا است و هر دو سال یک بار برگزار می‌شود.

این مسابقات علاوه بر معرفی قهرمان اروپا نقش انتخابی بازی‌های المپیک و قهرمانی جهان را نیز ایفا می‌کند.

پخش زنده فوتبال رئال مادرید و المپیاکوس

دیدار حساس تیم رئال مادرید برابر تیم المپیاکوس در هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا ۲۶ـ ۲۰۲۵، امشب از ساعت ۲۳:۳۰ به صورت مستقیم روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد شد.

رئال مادرید در یکی از بازی‌های هفته پنجم دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۲۶ـ ۲۰۲۵، امشب چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۲۳:۳۰ به مصاف المپیاکوس خواهد رفت.

این جدال تنگاتنگ با گزارشگری مجید عابدی و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش می‌شود.

با توجه به نتیجه بازی رئال مادرید مقابل الچه و عملکرد خوب بازیکنانش و حضور ستاره‌های اصلی در دیدار برابر المپیاکوس آتن، این مسابقه می‌تواند نقطه عطفی در مسیر صعود رئال مادرید به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا باشد.