پخش زنده
امروز: -
هندبال آلبورگ و نانت و فوتبال رئال مادرید و المپیاکوس به طور زنده از شبکه ورزش سیما روانه آنتن پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه ورزش در جریان بازیهای هندبال لیگ قهرمانان اروپا، امشب از ساعت ۲۱:۱۵، رقابت بین دو تیم آلبورگ دانمارک و نانت فرانسه را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
مسابقات قهرمانی هندبال مردان اروپا یک رقابت رسمی میان تیمهای ملی هندبال مردان بزرگسال در اروپا است و هر دو سال یک بار برگزار میشود.
این مسابقات علاوه بر معرفی قهرمان اروپا نقش انتخابی بازیهای المپیک و قهرمانی جهان را نیز ایفا میکند.
پخش زنده فوتبال رئال مادرید و المپیاکوس
دیدار حساس تیم رئال مادرید برابر تیم المپیاکوس در هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا ۲۶ـ ۲۰۲۵، امشب از ساعت ۲۳:۳۰ به صورت مستقیم روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد شد.
رئال مادرید در یکی از بازیهای هفته پنجم دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۲۶ـ ۲۰۲۵، امشب چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۲۳:۳۰ به مصاف المپیاکوس خواهد رفت.
این جدال تنگاتنگ با گزارشگری مجید عابدی و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش میشود.
با توجه به نتیجه بازی رئال مادرید مقابل الچه و عملکرد خوب بازیکنانش و حضور ستارههای اصلی در دیدار برابر المپیاکوس آتن، این مسابقه میتواند نقطه عطفی در مسیر صعود رئال مادرید به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا باشد.