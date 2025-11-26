سردار نائینی گفت: آمادگی‌های امروز ما نسبت به قبل از جنگ ۱۲ روزه و عملیات وعده صادق ۲، حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ چه در دقت موشک‌ها و چه در حوزه سایبری و هوش مصنوعی.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی سپاه در ویژه‌برنامه گرامیداشت هفته بسیج همایش بسیج اساتید استان مازندران با بیان اینکه بسیج، محصول اندیشه راهبردی امام روح‌الله (ره) است، اظهار داشت: امام راحل فرمودند که در ابتدای کار، درک درستی از ماهیت بسیج و تهدیدات امنیتیِ متوجه نظام وجود نداشت؛ متأسفانه این مسئله نه در دولت موقت و نه در دوران بنی‌صدر جدی گرفته نشد. اگر در ۹ ماه ابتدایی جنگ که بنی‌صدر فرماندهی کل قوا را بر عهده داشت، فرمان امام (ره) مبنی بر تشکیل بسیج محقق شده بود، شاید جنگ هشت سال به طول نمی‌انجامید.

سردار نائینی ادامه داد: بسیج در منظومه فکری امام (ره)، تنها یک سازمان نظامی نیست؛ بلکه الگویی برای تغییر معادلات قدرت است. بسیج کانونی است که همه سلایق و افرادی را که دل در گرو منافع ملی و انقلاب دارند و دارای نگاه تمدنی هستند، منسجم می‌کند تا قدرت ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بسازند.

معاون روابط عمومی سپاه تصریح کرد: هرجا در سطح منطقه به بسیج به‌عنوان مؤلفه اقتدار توجه شد، معادلات قدرت تغییر کرد و هرجا غفلت شد (مانند برخی مقاطع در سوریه)، آسیب دیدیم.

سخنگوی سپاه با اشاره به خطای محاسباتی دشمن در دوران دفاع مقدس تاکید کرد: دشمن با محاسبات غلط و با این تصور که تنها مؤلفه بازدارنده ایران، ارتشی است که توان مقاومت طولانی‌مدت ندارد (طبق تحلیل‌های شهریور ۱۳۵۹)، به کشور حمله کرد. من به‌عنوان افسر مرکز اسناد و تحقیقات جنگ و بر اساس اسناد می‌گویم که دشمن درک درستی از «قدرت نرم»، «قدرت بسیج‌کنندگی امام» و «ظرفیت‌های مردمی» نداشت.

سردار نائینی با بیان اینکه جنگ تنها میدان نبرد سخت نیست؛ بلکه میدان سنجش تاب‌آوری اجتماعی، روانی و اقتصادی دولت‌هاست افزود: ما دو رویکرد به جنگ داریم؛ رویکرد توصیفی و خاطره‌گویی که عمدتاً به جنبه‌های احساسی، حماسی و معنوی می‌پردازد. این رویکرد اگرچه برای برانگیختن احساسات خوب است، اما برای اداره جنگ‌های آینده کافی نیست. رویکرد بعدی، تبیینی و تولید دانش است که به چرایی جنگ، دلایل ادامه آن، شرایط پذیرش قطعنامه و تولید دکترین نظامی می‌پردازد. فرماندهانی همچون شهید صیاد شیرازی، شهید باقری، شهید رشید و شهید سلامی در این سطح عمل کردند و از دل جنگ، استراتژی و نظریه استخراج کردند.

وی تاکید کرد: پس از جنگ هشت‌ساله، دکترین دفاعی کشور بر اساس «بازدارندگی» بازتعریف شد. هدف اول، جلوگیری از وقوع جنگ و هدف دوم، شکست دشمن در صورت وقوع جنگ بود. در این راستا، سپاه و ارتش خطوط فاصل مأموریت‌های خود را شناختند، نیروی مقاومت بسیج به‌عنوان یک نیروی مستقل شکل گرفت و رویکرد ما به سمت جنگ‌های «نامتقارن» رفت.

معاون روابط عمومی سپاه افزود: در جنگ نامتقارن، مقایسه کمّیِ تعداد تانک و هواپیما تعیین‌کننده نیست؛ بلکه اراده و تحقق اهداف سیاسی ملاک پیروزی است. امروز جنگ‌ها ترکیبی شده‌اند؛ مثل جنگ‌های شناختی، سایبری، اقتصادی و... .

وی ادامه داد: ما تا زمانی که عملیات‌هایی نظیر «وعده صادق» را انجام نداده بودیم، اشکالات و توانایی‌های واقعی‌مان کاملاً روشن نبود. عملیات‌های وعده صادق ۱ و ۲ (و آمادگی برای مراحل بعدی)، کاری متمایز بود که معادلات را تغییر داد. دشمن در سال‌های اخیر (به‌ویژه در حوادث منطقه و جنگ غزه)، دچار خطای محاسباتی شد. آنها بر این باور بودند که بازدارندگی ایران تضعیف شده، نظام درگیر چالش‌های داخلی است و توان پاسخگویی در مرز‌های دوردست را ندارد. طرح دشمن این بود که با ضربات سریع هوایی و موشکی، ساختار فرماندهی و پدافندی ما را فلج کند تا زمینه برای شورش داخلی و حتی تجزیه کشور فراهم شود؛ اما عملیات‌های اخیر و حضور مردم، این فرضیات را باطل کرد.

سردار نائینی گفت: دشمن سال‌ها روی «جنگ شناختی» سرمایه‌گذاری کرد و تصویری غیرواقعی از ایرانِ ضعیف ساخت؛ تصویری که متأسفانه حتی برخی در داخل چه قشر مذهبی و چه غربگرا آن را باور کرده بودند؛ اما عملیات‌هایی مانند طوفان‌الاقصی و وعده صادق، تصویر شکست‌ناپذیری ارتش اسرائیل و ضعف ایران را در هم شکست.

وی افزود: امروز مؤلفه اصلی قدرت ما، همین جوانان دانشمند و بسیجی هستند (اغلب متولدین دهه ۶۰ و ۷۰) که در صنایع هوافضا، موشکی و پهپادی فعالیت می‌کنند. شهید طهرانی‌مقدم و سردار حاجی‌زاده نماد این تفکر هستند؛ کسانی که نخبگان دانشگاهی را جذب و به نیروی کارآمد تبدیل کردند؛ بنابراین، دشمن نه درک درستی از ماهیت قدرت در ایران دارد و نه تفاوت بین «نارضایتی» و «شورش» را می‌فهمد. تجربه ثابت کرده است که مردم ایران در برابر تهدید خارجی، منسجم‌تر می‌شوند. طرح‌های دشمن، اگرچه روی کاغذ کامل و هوشمندانه به نظر می‌رسید و بسیار پیچیده‌تر از طرح‌های صدام در جنگ تحمیلی؛ اما در میدان عمل به دلیل عدم شناخت مؤلفه اصلی قدرت جمهوری اسلامی—یعنی بسیج و مردم—با شکست مواجه شد.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه دشمن طرح عملیاتی کاملی تدوین کرده بود که تمامی ابعاد آن مورد حمایت و تأیید کارشناسانشان قرار داشت، تصریح کرد: هدف آنها این بود که با واردکردن یک ضربه قوی، سریع و کوبنده به رأس فرماندهی جنگ، توان جنگیدن ایران را در همان لحظات نخست از بین ببرند. اصطلاحی که به کار بردند، «فلج و فروپاشی دفاعی» بود.

سردار نائینی ادامه داد: این یک جنگ تمام‌عیار محسوب می‌شد؛ ترکیبی از حملات هوایی، فناوری‌های نوین، جنگ الکترونیک، جنگ سایبری و عملیات سنگین رسانه‌ای که با هدف ایجاد «شوک و وحشت» طراحی شده بود. دشمن در این نبرد، تمام تجربیات چهل‌ساله خود از کودتا و نفوذ گرفته تا جنگ نظامی، تحریم اقتصادی و انقلاب رنگی را یکجا به میدان آورد. اما همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) فرمودند، محاسبات آنها، با وجود کامل‌بودن طرح، غلط از آب درآمد.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه تحلیلگران نظامی در سطح جهان، تاریخ جنگ‌های مدرن را به «قبل و بعد از جنگ ۱۲ روزه» تقسیم می‌کنند، افزود: این جنگ در زمره شدیدترین و پربسامدترین نبرد‌های روز دنیا دسته‌بندی شده است. واقعیت این است که این نبرد، جنگ ایرانِ مستقل با کل ظرفیت‌های ناتو بود.

وی افزود: این جنگ، نقطه عطفی در تحولات امنیتی قرن بیست و یکم بود. اگر جست‌و‌جو کنید، می‌بینید که تمام پایگاه‌های آمریکا و ناتو در منطقه (که حدود ۴۷۰۰ پایگاه برآورد می‌شود)، به همراه پیشرفته‌ترین جنگنده‌ها، کلاهک‌های هسته‌ای، هوش مصنوعی و توان سایبری، به حمایت از رژیم صهیونیستی آمدند و اکنون این جنگ به عنوان یک الگوی درس‌آموز در دانشگاه‌های جنگ دنیا تدریس می‌شود.

سردار نائینی، یادآور شد: در این نبرد مشخص شد که قدرت موشکی ایران، محدودیت جغرافیایی ندارد و متکی به دانشمندان جوان و خلاق داخلی است. عملیات «وعده صادق ۳» در ۲۲ موج عملیاتی تعریف شد که هر موج، تاکتیک و الگوی کاملاً متفاوتی داشت.

سخنگوی سپاه با اشاره به زمان آغاز جنگ، گفت: زمانی که جنگ در صبح جمعه ۲۳ خرداد آغاز شد، شوک عجیبی ایجاد شد؛ اما پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «رژیم صهیونیستی غلطی کرد و پشیمان خواهد شد»، این شوک را به «اعتماد ملی» تبدیل کرد. دقیقاً شبیه به واکنش حضرت امام (ره) در آغاز جنگ تحمیلی که فرمودند: «دزدی آمده و سنگی انداخته است». مدیریت رهبری در ابعاد نظامی، روانی و اجتماعی، و حضور ایشان در رسانه، آرامش را به جامعه بازگرداند و نشان داد که ولایت فقیه، تکیه‌گاهی مستحکم و بی‌بدیل در بحران‌هاست.

وی ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد که با زدن رادار‌ها و هدف قراردادن فرماندهان، توان پاسخگویی را از ما می‌گیرد. اما ساختار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی قائم به شخص نیست. فرماندهانی همچون شهید باقری، شهید حاجی‌زاده و دیگران، پیش از حادثه به نیرو‌های خود دستور داده بودند که: «اگر ما شهید شدیم، کار را بدون وقفه ادامه دهید»؛ لذا حتی زمانی که فرماندهان اصلی هدف قرار گرفتند، تنها با وقفه‌ای ۱۲ ساعته برای جایگزینی و هماهنگی، عملیات «وعده صادق ۳» با قدرت و خلاقیت بیشتر اجرا شد. سایت‌های موشکی و پهپادی زیر سنگین‌ترین حملات، مأموریت خود را انجام دادند.

سخنگوی سپاه با اشاره به وحدت ملی و دینی ایجادشده در جامعه، گفت: برخلاف تحلیل‌های سال ۲۰۰۴ که ادعا می‌کردند حمله نظامی باعث شکاف می‌شود، این جنگ باعث ادغام هویت ملی و دینی شد. حتی نتانیاهو و سران رژیم صهیونی اعتراف کردند که این حمله، ناخواسته باعث تقویت مشروعیت و همبستگی بی‌سابقه در ایران شد.

سردار نائینی پیروزی در افکار عمومی را مورد تاکید قرار داد و افزود: طبق نظرسنجی‌ها، ۸۰ درصد مردم ایران به قدرت بازدارندگی کشور باور دارند و حس پیروزی در جامعه غالب است. وقتی دشمن نتواند مردم را مأیوس کند، یعنی در «جنگ شناختی» شکست خورده است.

سخنگوی سپاه در رابطه با محکومیت جهانی نسبت به تجاوز ایران، بیان کرد: بیش از ۱۲۰ کشور و سازمان‌های بین‌المللی (مانند شانگهای، بریکس و حتی اتحادیه عرب)، حمله به ایران را محکوم کردند که نشان‌دهنده حقانیت ایران بود.

سردار نائینی با اشاره به اقتدار موشکی کشور، گفت: موشک‌های ایرانی برای رسیدن به اهداف، از آسمان عراق، سوریه و اردن عبور کردند؛ جایی که حدود ۲۰۰ جنگنده مدرن و تمام پدافند‌های منطقه برای رهگیری آنها مستقر بودند. دشمن می‌گفت سامانه‌هایش اشباع نمی‌شود، اما ما با تاکتیک‌های «آبشاری» (حملات پرحجم) و ترکیبی، اهداف حیاتی آنها را منهدم کردیم.

وی ادامه داد: ما مراکز دانش‌بنیان، مراکز اطلاعاتی و تنها پالایشگاه فعال آنها را که تأمین‌کننده ۷۰ درصد سوخت در سرزمین‌های اشغالی بود، دقیقاً هدف قرار دادیم. خودشان اعتراف کردند که دستاورد‌های دانشی ۲۰ سال آینده‌شان بر باد رفت. این در حالی بود که در داخل کشور، با اجرای «رزمایش جامعه اطلاعاتی»، تمام هسته‌های تروریستی شناسایی شده بودند و در طول جنگ ۱۲ روزه، حتی یک عملیات تروریستی موفق در داخل رخ نداد.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه برخی شبهه «غافلگیری» را مطرح می‌کنند، تصریح کرد: باید توجه داشت که ما در سطح «راهبردی» (اصل وقوع جنگ) غافلگیر نشدیم و جنگ را پیش‌بینی می‌کردیم؛ اما در سطح «تاکتیکی» یعنی زمان و مکان دقیق ضربه اول، با غافلگیری مواجه شدیم و غافلگیری در جنگ‌های مدرن، طبیعی است. ملاک پیروزی، «مدیریت شوک» و «بازیابی سریع» است که ایران در این زمینه عالی عمل کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آمادگی‌های امروز ما نسبت به قبل از جنگ ۱۲ روزه و عملیات وعده صادق ۲، حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ چه در دقت موشک‌ها و چه در حوزه سایبری و هوش مصنوعی. این دستاورد‌ها حاصل پنج عامل است؛ نصرت الهی، رهبری حکیمانه، حضور مردم، استحکام نیرو‌های مسلح و حماقت دشمن که همواره برای ما فرصت‌ساز بوده است.