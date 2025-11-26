پخش زنده
امروز: -
به منظور توسعه پژوهش و فناوری در هفته پژوهش، همافزایی دانشگاهها و پارک علم و فناوری استان همدان امری ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس دانشگاه بوعلی سینا، در نشست خبری با تأکید بر ضرورت همکاری علمی میان حوزههای مختلف گفت: یکی از جهتگیریهای اصلی دانشگاه، توسعه رشتهها و طرح های میانرشتهای است.
مجذوبی افزود: سال گذشته ۴۷ طرح میانرشتهای در دانشگاه اجرا شد و بر اساس رتبهبندی جهانی تایمز، دانشگاه بوعلی سینا در حوزه تحقیقات میانرشتهای در بازه ۴۰۱ تا ۵۰۰ جهان قرار گرفته است.
به گفته وی، طراحی پردیس علم و فناوری دانشگاه با اعتبار یک هزار و پانصد میلیارد تومان در زمینی به وسعت ۱۶۵ هزار متر مربع آغاز شده است، پردیسی که قرار است میزبان شرکتهای فناور، واحدها و صنایع باشد.
در ادامه نشست رئیس پارک علم و فناوری استان همدان، از ظرفیت گسترده شرکتهای فناور استان خبر داد و گفت: استان همدان اکنون بیش از ۴۰۰ شرکت فناور و واحد رشد و بیش از ۸۰ شرکت دانشبنیان دارد که بسیاری از آنها توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاههای استان ایجاد شدهاند و حتی به مرحله تولید صنعتی رسیدهاند.
احمدی با اشاره به حمایتهای ارائهشده در سفر اخیر معاون علمی و فناوری رئیسجمهور افزود: با توجه به این حمایتها، پیشبینی میشود تعداد شرکتهای دانشبنیان استان بهزودی افزایش چشمگیری داشته باشد.