سارق ۶ تُن گندم در سلطانیه که سه هکتار محصول را به‌دلیل اختلاف مالی با مالک درو کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه از دستگیری سارق محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: متهم با انگیزه اختلاف مالی با مالباخته به سرقت ۶ تُن گندم اعتراف کرد.

سرهنگ اوراز افزود: در پی شکایت فردی مبنی بر اینکه شخص یا اشخاصی ناشناس به طور مخفیانه اقدام به درو کردن سه هکتار زمین گندم دیمی کرده و محصول را به سرقت برده‌اند، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان سلطانیه با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، یک نفر سارق را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی قضایی متهم را طی عملیاتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی گندم به سرقت رفته را حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد کردند، افزود: متهم در بازجویی‌های اولیه، انگیزه خود را از درو و سرقت گندم، اختلاف مالی با مالباخته عنوان کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.