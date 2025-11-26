به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دیدار تیم‌های ملی فوتسال بانوان ایران و پاناما از سری رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۵ به میزبانی فیلیپین امروز چهارشنبه ۵ آذر برگزار شد که در این دیدار شاگردان شهرزاد مظفر با نتیجه ۶ بر ۲ پیروز میدان شدند.

حدود ۳۰ تماشاگر ایرانی با حضور در ورزشگاه بازیکنان را تشویق کردند.

گل‌های کشورمان را در این دیدار، الهام عناف جه، نسمیه غلامی، فرشته کریمی۲ گل، فرشته خسروی و فاطمه رحمتی به ثمر رساندند.

مهسا کمالی در دقیقه ۳۶ کارت زرد دریافت کرد.

همچنین فرشته کریمی بهترین بازیکن زمین شد.

تیم ایران در گروه D با ایتالیا، برزیل و پاناما هم‌گروه است که در نخستین مسابقه خود مقابل برزیل ۴ به ۱ نتیجه را واگذار کرد و امروز پاناما را شکست داد.

ملی‌پوشان ایران شنبه، ۸ آذر از ساعت ۱۲:۳۰ در آخرین دیدار دور گروهی به مصاف ایتالیا می‌روند.