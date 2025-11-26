به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال بانوان ایران امروز چهارشنبه ۵ آذر آخرین تمرین خود را پیش از اعزام به ازبکستان برگزار کرد. این تمرین در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال با حضور تمامی بازیکنان و کادر فنی زیر نظر مرضیه جعفری پیگیری شد. هدف از این تمرینات، آماده‌سازی بازیکنان برای دو بازی دوستانه با ازبکستان است.

کاروان تیم ملی فوتبال بانوان در حالی فردا (پنجشنبه ۶ آذر) به منظور برگزاری دو دیدار دوستانه در تاریخ‌های ۸ و ۱۱ آذر با تیم ملی فوتبال بانوان ازبکستان راهی تاشکند می‌شود که شاگردان مرضیه جعفری آخرین تمرین خود را به صورت ترکیبی برگزار کردند.

در این تمرین که از ساعت ۱۲ آغاز شد، کادر فنی تمرکز ویژه‌ای بر روی تمرینات ترکیبی دفاع و حمله داشت و همچنین کار‌های تخصصی برای مهاجمان تیم ترتیب داده شد. علاوه بر این، تمرینات ارسال از جناحین و هماهنگی بین خطوط مختلف تیم نیز جزو برنامه‌های اصلی بود.

اسامی بازیکنان اعزامی به شرح زیر است:

شقایق روزبهان، فاطمه شبان، عاطفه ایمانی، فاطمه مخدومی، محدثه زلفی، فاطمه امینه برازجانی، رها یزدانی، گلنوش خسروی، پرنیا رحمانی، زینب عباسپور، ثنا صادقی، زهرا احمدزاده، فاطمه رضایی، بهناز طاهرخانی، فهیمه ارزانی، سمیه اسماعیلی، زهرا پورحیدر، مریم یکتایی، مهناز رضازاده و هستی فروزنده