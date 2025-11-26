پخش زنده
برای تسهیل کار سرمایهگذاران، ۲۸ مجوز بیمهای در بخشهای کشاورزی، گلخانهای، دامپروری، تولیدات گیاهی و صنایع تبدیلی استان اردبیل آماده شده و در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علیحسین احدیعالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل ، از حضور فعال بخش کشاورزی در «اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» خبر داد و اظهار کرد: ۲۰ تفاهمنامه و دهها طرح آماده سرمایهگذاری در این رویداد ارائه میشود.
وی با تشریح برنامههای این بخش برای حضور در همایش بینالمللی سرمایهگذاری «اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» افزود: بخش کشاورزی تلاش کرده حضوری فعال و اثرگذار در این رویداد داشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به رایزنیهای انجام شده توسط استاندار تصریح کرد: ۷۰ میهمان شامل مدیران هلدینگها، شرکتهای بزرگ و سرمایهگذاران علاقهمند به سرمایهگذاری در کشاورزی برای حضور در همایش دعوت شدهاند.
احدیعالی گفت: برای تسهیل کار سرمایهگذاران، ۲۸ مجوز بیمهای در بخشهای کشاورزی، گلخانهای، دامپروری، تولیدات گیاهی و صنایع تبدیلی آماده شده و در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ۲۸ زمین خلع ید شده نیز آماده شده و سرمایهگذارانی که به مرحله تفاهمنامه برسند، میتوانند در این زمینها فعالیت خود را آغاز کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل درباره طرحهای در حال نهایی شدن، اضافه کرد: این ۲۰ تفاهمنامه شامل طرحهای مختلف از جمله طرحهای حوزه تولیدات دامی و شیلاتی، ۶ طرح گلخانه و تولیدات گیاهی و ورود جدی سرمایهگذاران به حوزه انرژی پاک و کشت و صنعت است.
احدیعالی همچنین از انعقاد یک تفاهمنامه اولیه با شرکتی زیر نظر سازمان ملل در جریان همایش خبر داد، بیان کرد: قرارداد زمین مربوط به این بخشها در طول برگزاری همایش نهایی خواهد شد.
وی احداث بارانداز تخصصی بخش کشاورزی در منطقه آزاد را اقدامی مهم و اثرگذار توصیف کرد که میتواند نقش مؤثری در تسهیل صادرات و تقویت زیرساختهای بخش کشاورزی داشته باشد.