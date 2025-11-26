پخش زنده
۱۲۰ نفر از دانش آموزان ۶ استان کشور، سفر معنوی خود را به عمره مفرده از فرودگاه شهید صدوقی یزد آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول سازمان دانش آموزی استان یزد گفت: دانش آموزان از استانهای یزد، چهار محال و بختیاری، کهکلویه و بویراحمد، اصفهان، بوشهر و خوزستان در این کاروان حضور دارند.
خانم مهرابی افزود: دانش آموزان در مدت ۳ روز حضورشان در یزد، احکام و آموزشهای لازم برای سفر عمره را فراگرفتند.
وی افزود: سفر معنوی دانش آموزان ۱۰ روزه است و ۱۶ آذرماه به یزد برمی گردند.