به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول سازمان دانش آموزی استان یزد گفت: دانش آموزان از استان‌های یزد، چهار محال و بختیاری، کهکلویه و بویراحمد، اصفهان، بوشهر و خوزستان در این کاروان حضور دارند.

خانم مهرابی افزود: دانش آموزان در مدت ۳ روز حضورشان در یزد، احکام و آموزش‌های لازم برای سفر عمره را فراگرفتند.

وی افزود: سفر معنوی دانش آموزان ۱۰ روزه است و ۱۶ آذرماه به یزد برمی گردند.