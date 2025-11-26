پخش زنده
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از برگزاری هشتمین مدرسه پارلمانی این مرکز با محور «بررسی ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین» در روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه در مشهد خبر داد و گفت: این دوره در سه بخش تخصصی شامل ماهیتشناسی رابطه فقه و قانون، ظرفیتسنجی فرآیند قانونگذاری و الزامات رویکرد کارکردگرایانه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در این مدرسه پارلمانی در بخش اول، "نسبت فقه و قانون" توسط آیت الله سید محمد علی مدرسی یزدی، "ماهیت و نقش مصلحت در تقنین" توسط آیت الله سید محمود مدنی بجستانی و "بررسی انتقادی نظریه منطقه الفراغ شهید صدر و آثار آن در تقنین" توسط حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد ارسطا، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: بررسی الزامات فرآیندی نقش آفرینی فقه در تقنین با ارائه حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی، روششناسی قانونگذاری نظامند بر پایه فقه با ارائه حجت الاسلام والمسلمین فرج الله هدایت نیا و رسالت پیوست شرعی قوانین در نقش آفرینی کارآمد فقه در تقنین با ارائه محمد رجبی و فرآیندهای رسمی و غیررسمی موثر در قانونگذاری با ارائه محمدصالح تسخیری از دیگر برنامههای این مدرسه پارلمانی در بخش دوم میباشد.
نهاوندی خاطرنشان کرد: ماهیت قلمرو و آثار سکوت قانونگذار در مواجهه با اختلاف فتاوا توسط حجت الاسلام والمسلمین سید حسن وحدتی شبیری، بایستههای تقنین منابع فقهی با ارائه احمد حاجی دهآبادی، الزامات تبدیل فتوا به قانون حسنعلی بای و بررسی روش تدوین و ارزیابی طرحها و لوایح با ارائه جواد ابراهیمی بخش سوم این مدرسه پارلمانی را تشکیل میدهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: این مدرسه پارلمانی به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و با همکاری دانشگاه علوم اسلامی رضوی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ آذرماه در مشهد مقدس دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار میشود.
نهاوندی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیش از این هفت دوره مدرسه پارلمانی با عناوین «فرایند قانونگذاری»، «ظرفیتها و چالشهای استفاده از فقه در تقنین»، «تعامل شرع و قانون و تأثیر آن بر نظام قانونگذاری»، «قانونگذاری؛ مبانی، شاخصها و چالشها در افق کارآمدی»، "جایگاه، ساختار و کارکرد کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در افق کارکرد نظارتی مجلس" و"زن و خانواده در گستره تقنین و سیاستگذاری" و "بررسی ابعاد فقهی ـ حقوقی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ با تأکید بر کارکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی" برگزار کرده است.
استفاده از ظرفیتهای حوزههای علمیه و دانشگاه در راستای ترویج و توسعه ادبیات حوزه قانونگذاری و جلب مشارکت طلاب و دانشجویان علاقهمند این حوزه از اهداف برگزاری سلسله مدارس پارلمانی مرکز تحققات اسلامی مجلس است.
لازم به ذکر است، علاقمندان برای ثبت نام در هشتمین مدرسه پارلمانی تا ۲۱ آذر فرصت دارند. طلاب سطح ۳ و ۴ حوزههای علمیه، دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری میتوانند برای شرکت در این مدرسه ثبت نام کنند. اطلاعات تکمیلی این مدرسه در کانالهای ارتباطی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس (ble.ir/cmirparliranir و eitaa.com/s/cmir_parliran) مشاهده است.