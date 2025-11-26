پخش زنده
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان از نصب و راه اندازی ۱۳ سایت اینترنت نسل ۵ در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حیدری افزود: تاکنون شهرهای سنندج، مریوان، بانه، سقز و قروه به اینترنت نسل پنجم متصل شده است.
وی اظهار داشت: براساس ارزیابیهای صورت گرفته، ۷۱.۷ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار از شبکه تلفن همراه نسل سوم و چهارم، ۹۴ درصد روستاها از شبکه ملی اطلاعات و ۹۹۲ روستا از اینترنت باکیفیت برخوردار است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان افزود: ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت ثابت و سیار در استان پایینتر از میانگین کشوری است.
حیدری محدودیتهای تجهیزات و هزینه بالا به دلیل وضعیت توپوگرافی استان را از دلایل عدم توسعه سایتهای ۵ G در کردستان عنوان کرد.