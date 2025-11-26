یادواره شهدای منطقه جانبازان به مناسبت هفته بسیج با حضور خانواده‌های شهدا، رزمندگان دوران دفاع مقدس و اقشار مختلف مردم در خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این آیین، حجت الاسلام احمد جلیلی مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا با اشاره به جایگاه ایثار در فرهنگ اسلامی، پاسداشت خون شهدا را عامل تقویت هویت دینی و ملی دانست و تاکید کرد که امنیت امروز کشور ثمره مجاهدت شهیدانی است که با ایمان و آگاهی در برابر دشمنان ایستادند.

حجت الاسلام جلیلی نقش بسیج را تکیه گاه مردم در عرصه‌های مختلف توصیف کرد و گفت که بسیجیان با روحیه خدمت رسانی، به صحنه آوردن جوانان و ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمن، مسیر شهدا را ادامه می‌دهند. او همچنین توجه به نسل نوجوان و جوان در تقویت روحیه جهادی را ضرورتی مهم برای آینده کشور ارزیابی کرد.

در پایان مراسم، ازبسیجیان نمونه منطقه جانبازان تجلیل شد.