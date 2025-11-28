به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس راه استان زنجان با اشاره به برخورد یک دستگاه سواری مینی بوس با یک دستگاه خودروی نیسان بر استفاده از مثلث خطر و دیگر علائم هشدار دهنده هنگام توقف اضطراری یا نقص فنی خودرو تاکید کرد.

سرهنگ خلجی با بیان اینکه بر اثر برخورد یک دستگاه مینی بوس با خودروی نیسان که به علت نقص فنی در حاشیه راه پارک بود راننده نیسان که مشغول تعمیر آن بود جان باخت، گفت: برابر کروکی ترسیمی علت تامه تصادف بی توجهی به جلو راننده مینی بوس و نصب نکردن علائم هشدار دهنده توسط راننده نیسان گزارش شده است.

وی افزود: لازم است هنگام عبور از معابر برون و درون شهری در صورت مشاهده مثلث خطر یا دیگر علائم هشدار دهنده مانند سنگ چین یا بر افروختن آتش، احتیاط کرده و سریعا سرعت خود را کم کنیم چرا که این موارد به منزله هشدار به دیگر رانندگان است.

خلجی ادامه داد: متاسفانه برخی رانندگان به این موضوع مهم به خصوص در شب‌ها توجه نمی‌کنند و باعث سوانح و حوادثی برای خود و دیگران می‌شوند که نمونه آن حادثه شب گذشته در جاده قدیم زنجان - قزوین برای یک راننده رقم خورد که در تاریکی شب به دلیل نقص فنی از ادامه مسیر بازمانده بود.

وی افزود: او که بدون گذاشتن علائم هشدار دهنده در حال تعمیر خودرو بود توسط یک خودروی عبوری زیر گرفته شد و جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه استان زنجان با بیان اینکه این حادثه می‌تواند برای همه ما درس عبرت باشد، تصریح کرد: برابر مفاد آئین نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان باید در راه‌های دو طرفه به هنگام خرابی خودرو مثلث خطر را در فاصله مناسب جلو و عقب و حتی پهلوی وسیله نقلیه خود قرار دهند، اما در راه‌های یک طرفه قرار دادن علائم هشدار دهنده در پهلو و عقب خودرو کافی خواهد بود.

وی همچنین به رانندگان هشدار داد: هرگاه وسیله نقلیه سر پیچ یا یک تپه از کار بیفتد علائم هشدار دهنده باید در فاصله‌های مناسبی قرار داده شود تا رانندگان از فاصله ۲۰۰ متری متوجه خطر شوند و با این اقدام یا هرگونه اقدام ایمنی، جان خود و دیگران را به خطر نیندازند.