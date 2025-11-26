پخش زنده
امروز: -
در آبانگذشته، مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاستجمهوری با صدور و تمدید ۱۵۸ مجوز فعالیت شرکتهای متقاضی در حوزه زیرساختهای حیاتی کشور موافقت کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما، میزان صدور مجوزهای افتا در آبانماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به سه برابر افزایش یافته و ۹۹ مجوز بیشتر صادر شده است.
مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاستجمهوری، پروانههای فعالیت شرکتهای متقاضی را در چهار حوزه خدمات افتایی (عملیاتی، مدیریتی، فنی و آموزشی) و همچنین محصولات فتایی صادر میکند.
بر اساس تصمیم تازه مرکز ملی فضای مجازی و ابلاغ معاون اول رئیسجمهور، تمام فرایندهای مربوط به صدور مجوزهای افتا به این مرکز واگذار شده و مرکز مدیریت راهبردی افتا متعهد شده است که طی یک ماه کاری مجوزها را صادر کند.
اکنون یکهزار و هشتاد شرکت خصوصی با مجموع یکهزار و ۴۵۲ مجوز در حوزه افتا فعالیت دارند؛ بیش از ۱۲۰۰ شرکت در زمینه ارائه خدمات افتایی و ۲۲۵ شرکت نیز در حوزه تولید محصولات فتایی مشغول تقویت صنعت داخلی افتا هستند.