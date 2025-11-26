ناظر و کوبل داوری ایرانی در مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی آلمان و هلند حضور خواهند داشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان به میزبانی دو کشور آلمان و هلند از امروز ۵ آذرماه آغاز می‌شود و تا ۲۳ آذرماه ادامه دارد.

در این رقابت‌ها که تیم ملی هندبال بانوان ایران یکی از ۳۲ تیم حاضر است، میترا نوری، ناظر ایرانی فدراسیون جهانی هندبال نیز حضور خواهد داشت. نوری نظارت بازی افتتاحیه مسابقات بین تیم‌های آلمان و ایسلند را هم برعهده دارد.

همچنین کوبل داوری جهانی کشورمان متشکل از امیر و احمد قیصریان هم در این رقابت‌ها به دعوت فدراسیون جهانی حاضر هستند و به قضاوت می‌پردازند.