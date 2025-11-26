پخش زنده
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری گفت: عنوان بسیجی برای من بالاترین افتخار است و در ۴۲ سال و هشت ماه فعالیت، هیچگاه از مسیر بسیج جدا نشدهام.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، آیتالله علی کاظمی در گردهمایی بسیجیان شهرستان شفت گفت: طی این سالها در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی حضور مستمر داشته و برنامهریزیهای مختلفی در این حوزه انجام دادهام.
وی با بیان اینکه بخش عمده زمان خود را صرف مطالعه و پژوهشهای مرتبط با انقلاب و ساختارهای تشکیلاتی میکنم، گفت: علاوه بر پژوهش، وظایف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بنده نیز به صورت منظم در حال انجام است.
نماینده گیلان در مجلس خبرگان رهبری درباره روند فعالیت این مجلس اظهار داشت: بیشتر کار خبرگان در کمیسیونها انجام میشود و تنها دو جلسه رسمی در رسانهها منعکس میشود.
آیتالله کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدگاههای برخی بزرگان حوزه درباره ولایت فقیه اشاره کرد و گفت: علامه طباطبایی و علامه حسنزاده آملی سخنان و تعابیر مهمی درباره جایگاه رهبری بیان کردهاند و ایشان را مرتبط با مسیر ولایت دانستهاند.
وی افزود: بر اساس نقلهای معتبر، بزرگان عرفان و اخلاق، احترام ویژهای برای رهبر معظم انقلاب قائل بودهاند و این مسئله در آثار و گفتار آنان ثبت شده است.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان گفت: مهمترین نکته در شرایط امروز این است که همه قدرتهای دشمن در برابر ولایت و رهبری با سد مستحکمی مواجه هستند و این واقعیت در عرصه بینالملل نیز تأیید شده است.
آیتالله کاظمی افزود: حتی برخی از مقامات سابق آمریکایی اذعان کردهاند که رهبر انقلاب قادر است با یک سخنرانی بسیاری از معادلات طراحیشده را تغییر دهد.
وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم مسیر انقلاب با حضور نیروهای بسیجی و تبعیت از ولایت فقیه همچنان با قدرت ادامه یابد.