فرمانده انتظامی شهرستان نقده گفت:بیش از ۳ تن گوشت فاسد، قبل از توزیع در بازار توسط انتظامی شهرستان نقده کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فرمانده انتظامی شهرستان نقده از کشف بیش از ۳ تن گوشت فاسد، در شهرستان خبر داد و افزود: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری گوشت فاسد در انباری، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ یونس ارجمند میزان گوشت فاسد کشفی را ۳ تن و ۹۲۰ کیلوگرم دانست و تصریح کرد: ماموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و شناسائی محل انباری این محموله فاسد با هماهنگی قضائی به همراه عوامل اداره دامپزشکی وارد عمل شده و در بازرسی از انبار‌ها، ۳ تن و ۹۲۰ کیلوگرم گوشت فاسد را کشف کردند.

وی از دستگیری یک متهم در این اساس خبر داد و گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نقده در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه و مشکوک موارد را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ خبر دهند.