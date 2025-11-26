ثبت حدود ۲ میلیون تردد بین استانی در محورهای بوشهر
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر گفت: در آبان امسال، یک میلیون و ۹۱۹ هزار تردد بین استانی وسایل نقلیه در محورهای استان ثبت شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی با بیان اینکه متوسط تردد روزانه در محورهای استان در آبان امسال ۶۳ هزار و ۹۷۹ وسیله نقلیه بوده است، افزود: با توجه به آمار سامانههای هوشمند، روز جمعه ۲۳ آبان، پرترددترین روز این ماه بوده است.
وی با اشاره به اینکه ورودی و خروجی اهرم - چغادک و سیراف- عسلویه از محورهای پرتردد استان در بازه زمانی یاد شده بودهاند، اضافه کرد: بیشترین مقصد خودروهای پلاک استان بوشهر به استانهای فارس (۳۱ درصد)، تهران (۱۵ درصد)، اصفهان (۷ درصد)، خوزستان (۵ درصد) و البرز (۵ درصد) بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر با بیان اینکه تعداد ۷۱۳ نفر از هموطنان از خدمات تلفن گویای ۱۴۱ درآبان ماه استفاده کردهاند، اظهار کرد: سامانه تلفنی گویا و اپراتوری ۱۴۱ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی درخصوص آخرین وضعیت جادههای کشور است، همچنین پایگاه اینترنتی www.۱۴۱.ir نیز علاوه بر اطلاعات راهها، وضعیت جادهها را به صورت تصویری در اختیار مردم قرار میدهد.