مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: سوختن دوباره برگهای پاییزی، شائبه آتشسوزی دوباره جنگل دیزمار را ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید فرشی با اشاره به حضور میدانی خود در منطقه دیزمار غربی اعلام کرد: آتشسوزی جنگل مهار شده و آنچه اکنون مشاهده میشود، سوختن مجددبرگهای خشک پاییزی در برخی مناطق است.
وی ادامه داد: در این مرحله لازم است گروههای گشت و کنترل در منطقه حضور مستمر داشته باشند تا عملیات لکهگیری انجام شود و در صورت شعلهور شدن مجدد هر نقطهای، فوراً مهار شود.
فرشی با رد برخی اخبار مبنی بر آتشگرفتن دوباره جنگل گفت: این ادعا صحت ندارد. بنده در دو روز گذشته در منطقه حضور داشتهام و تیمهای مستقر نیز بهطور دائم در حال نظارت هستند و چنین حادثهای رخ نداده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اظهار کرد: وضعیت فعلی تنها در حد عملیات لکهگیری و کنترل است تا در صورت هرگونه احتمال شعلهوری بلافاصله اقدام لازم انجام شود.