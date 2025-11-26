کاهش فعالیت‌ بدنی، کم‌تحرکی و افزایش استفاده از وسایل الکترونیکی، مهم‌ترین عوامل افزایش چاقی و ضعف عضلانی دانش‌آموزان است.

افزایش چاقی و ضعف عضلانی، نتیجه کم‌تحرکی دانش‌آموزان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کاهش فعالیت‌های بدنی، افزایش استفاده از وسایل الکترونیکی و سبک زندگی کم‌تحرک، از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان در سال‌های اخیر است.

این وضعیت می‌تواند در بلندمدت موجب افزایش چاقی، ضعف عضلانی، کاهش تمرکز و حتی افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان شود.

کارشناسان بر این باورند که زنگ ورزش در مدارس یکی از مؤثرترین راهکار‌های پیشگیری از فقر حرکتی است. زنگ ورزش نه‌تنها فرصتی برای تقویت سلامت جسمی دانش‌آموزان فراهم می‌کند، بلکه نقش مهمی در ارتقای روحیه، افزایش اعتماد به نفس، پرورش کار گروهی و کاهش اضطراب دارد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان گفت: توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس، توانمندسازی معلمان تربیت‌بدنی و گسترش مسابقات دانش‌آموزی در اولویت قرار دارد.