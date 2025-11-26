پیشفروش محصولات سایپا ویژه ۳ گروه از متقاضیان
مرحله جدید پیشفروش محصولات سایپا ویژه متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده از ۹ آذر ماه آغاز میشود و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
در این طرح فروش، خودرو اطلس S با موعد تحویل اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ و خودروی ساینا S با موعد تحویل شهریور تا آبان سال آینده عرضه میشود.
براساس اعلام گروه سایپا؛ متقاضیان جهت تسهیل در فرآیند خرید، قبل از شروع زمان ثبتنام با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی این گروه خودروسازی
اطلاعات شخصی خود را ثبت و یا بهروزرسانی کنند و همچنین کد کاربری و رمز عبور دریافت کنند.
برای مطالعه شرایط کامل بخشنامه کلیک کنید.