نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تشریح نتایج نشست این کمیسیون گفت: مقرر شد یک کمیته سهنفره برای تعیین تکلیف نهایی حریم تهران تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد منان رئیسی درباره نشست اخیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دستور اول جلسه مربوط به اختلاف نظر میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران درباره حریم شهر تهران بود. آقای چمران، رئیس شورای شهر تهران، نقطهنظرات مدیریت شهری را مطرح کردند و نمایندگان وزارتخانه نیز دیدگاههای خود را ارائه دادند.
وی ادامه داد: به دلیل وجود اختلاف حقوقی، مقرر شد کمیته سه نفرهای که پیشتر طبق دستور رئیسجمهور تشکیل آن مورد تأکید قرار گرفته بود، با حضور وزیر راه، شهردار تهران و وزیر کشور تشکیل شود تا به جمعبندی نهایی برسند و موضوع حریم تهران تعیینتکلیف شود.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: دستور دوم جلسه درباره گزارش عملکرد و میزان پساب تحویلی به شهرداری تهران بود. مقرر شد فعلاً و تا اطلاع ثانوی بدون اعمال نرخگذاری جدید، پساب در اختیار شهرداری قرار گیرد تا برای آبیاری فضای سبز استفاده شود. البته برخی اعضا معتقد بودند باید محاسبات بهروز شده و شهرداری هزینه پرداخت کند، اما تصمیم بر این شد که روال فعلی ادامه یابد.
رئیسی تصریح کرد: همچنین مقرر شد ظرف یک بازه حداکثری یکساله، نرخ مشخصی برای تحویل هر مترمکعب پساب تعیین و پس از آن مبنای محاسبه و پرداخت به حساب وزارت نیرو و آبفا قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون مجلس درباره دستور سوم جلسه نیز گفت: موضوع دیگر، لایحه دولت درباره تعیین قیمت خدمات هوایی و ایرلاینها بود که امروز یک دور دیگر بررسی شد، اما به جمعبندی نهایی نرسیدیم. مقرر شد ادامه بررسی به هفته آینده موکول شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.