به مناسبت سالروز تشکیل بسیج، یک واحد تولیدی لباس امروز در شهرستان میانه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این واحد توانسته است زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۷۰ نفر را فراهم کند.

بسیج سازندگی با هدف حمایت از تولید و کارآفرینی، با پرداخت یک میلیارد تومان تسهیلات، نقش مهمی در راه‌اندازی این مجموعه ایفا کرده است.

این واحد تولیدی با ظرفیت ماهانه تولید هفت هزار دست لباس، گردش مالی حدود هفت میلیارد تومان را وارد چرخه اقتصاد منطقه می‌کند. محصولات تولیدی علاوه بر تأمین نیاز‌های محلی، به پایتخت نیز ارسال می‌شوند.