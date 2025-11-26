یخچال، تلویزیون، بخاری و لباس‌شویی؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی با اجرای طرح مهر فاطمی هزار دستگاه لوازم ضروری منزل را به خانواده‌های تحت پوشش نیازمند اهدا کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان گفت: هزار دستگاه لوازم ضروری منزل شامل یخچال، تلویزیون، بخاری، لباس‌شویی و سایر اقلام مورد نیاز به خانواده‌های تحت پوشش اهدا شد.

مهدی عبادی افزود: این اقدام در قالب طرح مهر فاطمی انجام گرفته و ارزش کل اقلام اهدا شده ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.



عبادی با اشاره به وجود ۴۱ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد در استان، گفت: نیازمندانی که مشمول این طرح هستند می‌توانند از طریق سامانه «سها» درخواست خود را ثبت کنند.

اقلام اهدا شده نیز بر اساس نیاز واقعی هر خانواده تخصیص داده خواهد شد.