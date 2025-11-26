سفر معاون امور اجرایی رئیس جمهور به عسلویه
محمد جعفر قائم پناه معاون امور اجرایی رئیس جمهور وارد عسلویه شد و مورد استقبال مسئولان استان بوشهر قرار گرفت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمد جعفر قائم پناه معاون امور اجرایی رئیس جمهور عصر چهارشنبه برای سفری دو روزه از طریق فرودگاه عسلویه وارد استان بوشهر شد و مورد استقبال مسئولان این استان قرار گرفت.
افتتاح طرح پتروشیمی دالاهو، بازدید از پالایشگاههای گازی پارس جنوبی، افتتاح یک مدرسه و گفتوگو با مردم استان از طریق شبکه استانی بوشهر از برنامههای روز نخست سفر معاون امور اجرایی رئیس جمهور است.
همچنین بازدید از سد دالکی، بزرگراه دالکی _کنار تخته، بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان و چند شرکت تولیدی و شرکت در چند جلسه از برنامههای محمد جعفر قائم پناه در روز دوم سفر به استان بوشهر است.