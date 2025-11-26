پخش زنده
رئیس ادارە حفاظت محیط زیست اشنویە از جلوگیری از پسماند سوزی جهت پیشگیری از افزایش آلودگی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛کریم خضری گفت: با توجە بە پایداری هوا و شرایط وارونگی دمای حاکم بر شهرستان اشنویە، گشت یگان حفاظت محیط زیست برای پیشگیری از ایجاد دود و آلودگی بیشتر در سطح محلات اشنویە فعال گردید.
وی افزود: در تعداد پنج نقطە از شهر پسماندسوزیهای مقطعی از روی بی اطلاعی روی دادە بود با مشارکت مردم کنترل گردید.
وی بیان کرد: در شرایط وارونگی دما بە دلیل عدم جریان هوا آلودگیهای ایجاد شدە در لایەهای پایینی جو باقیماندە و سلامتی مردم را بە مخاطرە میاندازد.