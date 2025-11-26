پخش زنده
امروز: -
استاد محمدحسن وفائیان، هنرمند پیشکسوت زنجان، پس از بیش از پنج دهه فعالیت هنری در ۷۹ سالگی درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاد محمدحسن وفائیان، هنرمند نامآشنا و معلم دلسوز عرصه نقاشی و هنرهای تجسمی در زنجان، پس از بیش از پنج دهه فعالیت هنری و آموزشی در سن ۷۹ سالگی دار فانی را وداع گفت.
استاد وفائیان طی بیش از ۵۰ سال، عمر خود را صرف خلق آثار فاخر هنری و تربیت نسلهای متعدد از علاقهمندان به نقاشی کرد و نقش مهمی در ارتقای جایگاه هنرهای تجسمی در استان ایفا نمود.
بسیاری از شاگردان او امروز در عرصههای مختلف هنری فعالند و میراث آموزشی و هنری این استاد فقید را ادامه میدهند.
در پی این ضایعه، جعفر محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، با صدور پیامی ضمن ابراز تأسف از درگذشت این هنرمند پیشکسوت، فقدان او را به خانواده، جامعه هنری و دوستدارانش تسلیت گفت و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت کرد.
مراسم تدفین این هنرمند فقید روز سه شنبه ۴ آذرماه ساعت ۱۵:۳۰ در بهشت زهرا شهر زنجان برگزار شد.
آیین بزرگداشت مرحوم استاد وفائیان نیز در همین روز از ساعت ۱۸ در سالن نور دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار خواهد شد.