تیم فوتبال نوجوانان ایران در گروه D مقدماتی جام ملتهای آسیا مقابل لبنان به نتیجه مساوی بسنده کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت امروز (چهارشنبه ۵ آذر) دومین بازی خود را در گروه D مرحله مقدماتی جام ملتهای کمتر از ۱۷ سال آسیا مقابل لبنان در ورزشگاه EKA آرهنا شهر احمدآباد کشور هند برگزار کرد و در پایان با تساوی یک - یک مقابل متوقف شد.
نیمه نخست این بازی با تک گل جعفر اسدی در دقیقه ۱۴، یک بر صفر به سود پسران کشورمان به پایان رسید.
در دقیقه ۶۵ لبنان با شوت ایاد عید به گل تساوی رسید.
با این نتیجه ایران ۴ امتیازی شد و در صدر گروه باقی ماند. لبنان نیز با یک بازی بیشتر ۳ امتیازی شد و به رده دوم صعود کرد.
ابوالفضل حسینی، امیر ماهان افروزیان، پویا اسمی، محمد علی رهنما، محمد طاها کاویانی، جعفر اسدی (۷۹_ امیرطاها محمدی)، پویا جعفری، امیر رضا ولیپور (۵۸_ محمد قاسمی)، ماهان بهشتی (۹۰_ محمد حسین حاجی علی اکبری)، عباس رفیع و امیر محمد افراسیابی (۵۸_ امیرحسین طایفه) در این بازی برای تیم کشورمان به زمین رفتند.
امیر رضا ولیپور از ایران کارت زرد دریافت کرد.
حسین جمال، کویتی با کمک هم وطن خود طلال الشماری و کرار عبدالکریم الجنابی عراقی قضاوت بازی را برعهده داشتند.