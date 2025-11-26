در آیینی به مناسبت برگزاری دومین جشنواره صنعتگران و صنایع پیشرو از ۳۶ واحد صنعتی و معدنی برتر فارس در حوزه‌های پژوهش، نوآوری و تحقیق و توسعه تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: این رویداد با هدف تقویت پیوند صنعت و دانشگاه و توسعه فعالیت‌های فناورانه در صنایع استان برنامه‌ریزی شده است.

به گفته کریم مجرب واحد‌های منتخب براساس شاخص‌های مصوب و پس از ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناورانه آنها در مدت یک سال گذشته انتخاب شدند.

وی، درباره معیار‌های انتخاب واحد‌های برتر توضیح داد: ثبت اختراع، همکاری با دانشگاه‌ها، اخذ مجوز‌های دانش‌بنیانی، فعالیت‌های تحقیق و توسعه، بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی پژوهش، بومی‌سازی محصولات و جلوگیری از خروج ارز از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی بود..

مجرب افزود: پس از انتشار فراخوان، بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی مدارک و مستندات خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

دیر کل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: این مستندات در جلسات تخصصی با حضور نمایندگان دانشگاه و صنعت بررسی شد و در نهایت ۳۶ واحد برتر در حوزه تحقیق و توسعه و فناوری انتخاب شد.