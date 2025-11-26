پخش زنده
به مناسبت ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج؛ همایش اقتدار بسیجیان در شهرهای سمیرم و گلپایگان با حضور اقشار مختلف بسیج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سمیرم در این همایش گفت: بسیج سرمایه اجتماعی است که تفکرش امروز پایی فراتر از مرزهای ایران اسلامی گذاشته.
سرهنگ مسلم اسماعیلی افزود: اقتدار کشور ایران در دنیا بواسطه این سرمایه اجتماعی است که دشمنان از آن هراس دارند.
اقشار مختلف بسیج در این همایش از شهر و روستا شرکت کردند و در حاشیه این همایش نمایشگاه طرح اسوه با برپایی غرفههای متنوع برپا شد.