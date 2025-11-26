به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در قالب برنامه اجرایی سالانه و بر اساس بررسی‌های مشترک پلیس راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ۲۲ نقطه پرتصادف در سال جاری به استان جهت اصلاح ابلاغ شده که ۱۲ نقطه از آنها با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان اصلاح شده است.

امیر یدبیضا افزود: عملیات ایمن‌سازی ۱۰ نقطه باقیمانده نیز تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ به اتمام خواهد رسید.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، تاکنون ۱۴ نقطه از نقاط مستعد تصادف با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان بصورت امانی اصلاح و ایمن‌سازی شده و برنامه‌ریزی برای اصلاح ۱۰ نقطه دیگر تا پایان سال انجام گرفته است.

رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی اظهار کرد: از مجموع نقاط پرتصادف مصوب سال ۱۴۰۱، ۲۴ نقطه با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان در قالب یک برنامه ۳ ساله طی سال‌های ۱۴۰۲ تا سال جاری ایمن‌سازی و رفع شده‌اند.