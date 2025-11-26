نائب رئیس هیات ورزش کارگری خوزستان، به عنوان نایب رییس برتر در بین هیات‌های استانی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در نشست تخصصی نواب رییس بانوان هیات‌های ورزش کارگری، معصومه موسوی نایب رئیس هیات ورزش کارگری خوزستان به عنوان نایب رئیس برتر و یکی از بانوان فعال و اثرگذار حوزه ورزش کارگری در سال ۱۴۰۳ معرفی شد.

در این ارزیابی عملکرد که از سوی فدراسیون کارگری صورت گرفت، رمضی رییس فدراسیون نیز با اهدا لوح از موسوی تجلیل کرد.

همچنین شهریورماه طی حکمی از سوی جواد رمضی رئیس فدراسیون ورزش کارگری و به پیشنهاد فدراسیون اسکواش، معصومه موسوی به عنوان نایب رئیس انجمن اسکواش کارگران کشور منصوب شد.