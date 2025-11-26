پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از رشد ۲۳ درصدی جابهجایی کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) به سایر نقاط کشور طی هشتماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد اظهار کرد: در این مدت بیش از ۱۱ میلیون و ۲۳۶ هزار تن انواع کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) حمل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۳ درصدی را نشان میدهد.
وی توضیح داد: جابهجایی این میزان کالا با ۴۷۸ هزار و ۲۳۱ سفر انجام شده و تعداد سفرها نیز نسبت به سال قبل با ۲۲ درصد رشد، بیانگر استفاده گستردهتر از ناوگان حملونقل جادهای است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان افزود: عمده کالاهای اساسی حملشده شامل گندم، جو، ذرت، دانههای روغنی و نهادههای دامی و کشاورزی است که به استانهای مختلف کشور ارسال شدهاند.