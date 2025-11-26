اولویت اول و آخر وزارت نیرو اصلاح اقتصاد آب و برق است
وزیر نیرو با بیان اینکه اولویت اول و آخر وزارت نیرو اصلاح اقتصاد برق و آب است، افزود: باید با درس گرفتن از شرایط فعلی، آب را برای همیشه نجات دهیم و تلاش کنیم تا اقدامات ما در زمینههای کمیت، کیفیت و زمان بهرهور باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، عباس علیآبادی وزیر نیرو با اشاره به ماهیت چندبعدی مسئله آب، گفت: «مسائل آب تنها یک چالش مهندسی نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی است که تنها با تعامل عمیق با مردم و ایجاد اعتماد ملی میتوان به تحول پایدار در این حوزه امید داشت.
وی افزود: ما به دنبال حکمرانی عدالتمحور در بخش آب هستیم، نه حاکمیت.
وزیر نیرو اصلاح اقتصاد آب و برق را اولویت اول و آخر وزارت خود خواند و بیان کرد: ورود من به این وزارتخانه با همین هدف بوده است؛ چرا که اگر به این مهم برنخسیم، تمام سرمایهگذاریهای صورت گرفته در ساخت سدها، نیروگاهها، خطوط انتقال آب و شبکههای توزیع، هیچ ارزشی نخواهند داشت.
علیآبادی افزایش جذابیت بخش آب برای سرمایهگذاران را یکی از راهکارهای کلیدی دانست و از شیرینسازی آبهای شور بهعنوان یکی از طرحهای بزرگ جهت جذب سرمایه نام برد.
وی گفت: ما در کنار منابع آب شور زندگی میکنیم و باید از این پدیده بهعنوان فرصتی برای نوآوری و سرمایهگذاری استفاده کنیم.
وزیر نیرو همچنین تأکید کرد که مدیریت آب نباید تنها بر تولید متمرکز باشد، بلکه تولید و مصرف» هر دو باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. وی افزود: باید از شرایط فعلی درس بگیریم و اقداماتمان در بُعدهای کمیت، کیفیت و زمان بهگونهای باشد که واقعاً بهرهور باشد.
علیآبادی به معاون جدید امور آب و آبفا توصیه کرد تا دو محور مهم شیرینسازی آب و بازچرخانی آبهای بهرهبرداریشده را در اولویت برنامههای اجرایی خود قرار دهد.
وزیر نیرو به کاربست هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال در مدیریت آب اشاره کرد و گفت: حرکت به سوی دیجیتالیسازی بدون دادههای دقیق و مدیریت شده امکانپذیر نیست. جمعآوری، تحلیل و تبدیل دادهها به خرد عملیاتی، یکی از مأموریتهای راهبردی ماست.
در پایان، علیآبادی نیروی انسانی را مهمترین سرمایه وزارت نیرو خواند و گفت: بدون توجه به جذب، ارتقای مستمر و بهکارگیری نیروهای متخصص، هیچیک از این برنامهها به ثمر نخواهد نشست.